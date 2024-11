Venerdì 29 novembre, dalle ore 15 alle ore 18, negli ambulatori dell’Unità Operativa Complessa di Dermatologia del Policlinico “Rodolico” diretta da Giuseppe Micali, al piano terra del padiglione 4 di via Santa Sofia 78, verranno offerte visite gratuite per la valutazione dei sintomi correlati all’Alopecia Areata, una patologia autoimmune che si manifesta con la parziale o totale caduta di capelli o peli del corpo. Questo il luogo e la data per la sesta giornata Italiana dedicata ai pazienti affetti da Alopecia arenata.

L’iniziativa nazionale

Il policlinico di Catania, fa parte delle 27 strutture ospedaliere italiane sotto il patrocinio della SIDeMaST, società italiana di dermatologia e malattie a trasmissione sessuale e della AIPAF.

La giornata è completamente dedicata ai pazienti affetti dalla così detta “Alopecia Areata“, e servirà ad affrontare le difficoltà della malattia e colmare i dubbi a riguardo.

Supporto emotivo e sociale

La giornata si proporne, non solo di offrire consulti medici, ma anche di affrontare le difficoltà relegate alla sfera emotiva e sociale che i pazienti possono incontrare. Il policlinico si impegna non solo nella diagnosi e nelle cure, ma anche nella creazione di una rete di sostegno per i pazienti e le loro famiglie.

Le visite saranno gratuite aperte a tutti fino ad esaurimento dei posti disponibili. Un’opportunità unica per confrontarsi con esperti e ottenere informazioni utili sulla gestione dell’Alopecia Areata.