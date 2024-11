Un uomo di 60 anni, residente ad Aci Sant’Antonio, è stato travolto da un auto mentre attraversava la strada, in via Giacomo Matteotti, a ridosso della circonvallazione. L’automobilista responsabile dell’incidente è fuggito immediatamente senza prestare il minimo soccorso al pedone che è rimasto ferito lungo la strada.

Le indagini e il ricorso legale

A seguito della chiamata d’emergenza al 112, i carabinieri recati sul posto hanno subito fatto scattare le indagini, visionando le telecamere di sorveglianza per identificare il pirata della strada e ricostruire quanto accaduto. Dopo varie analisi, dalle immagini è emersa la dinamica dell’incidente e l’uomo è stato rintracciato fin sotto casa per chiedere spiegazioni e accertarsi di quanto accaduto. Ad oggi, il pirata della strada, al quale è già stata sospesa la patente di guida, dovrà rispondere, in seguito al sinistro stradale, ad omissione di soccorso e lesioni personali. Per quanto riguarda il malcapitato, invece, è stato dimesso dall’ospedale di Acireale con una prognosi di 30 giorni in seguito alle ferite riportate.

L’identificazione del conducente responsabile

L’uomo responsabile dell’accaduto è un 72enne, che quel giorno era alla guida di un utilitaria blu. Secondo la dinamica dell’accaduto, l’uomo avrebbe urtato il pedone con il lato destro del veicolo, facendolo balzare prima contro il cofano e poi dritto sull’asfalto.

Una volta ispezionato il mezzo, è stata immediata la conferma del suo coinvolgimento nell’incidente, in quanto l’auto era danneggiata esattamente nei punti in cui era avvenuto l’impatto. Il responsabile ha ammesso di aver percorso la via a tale orario, ma si è difeso affermando aver sentito un botto ma di non aver subito compreso quanto fosse accaduto. Tuttavia, le sue giustificazioni sono risultate vane, dal momento che dalle immagini riprese è chiaro come il 72enne sia tornato sul suolo dell’incidente, ripercorrendo la strada in direzione opposta e, nonostante avesse visto l’uomo giacere sull’asfalto, ha nuovamente rinunciato a prestare aiuto.