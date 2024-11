Domani, 27 novembre 2024, alle ore 10:15, verrà inaugurata la quinta isola ecologica di Catania, situata nella municipalità di Borgo Sanzio, precisamente in via Patanè Romeo, una traversa di via Vagliasindi. L’evento vedrà la partecipazione del sindaco Enrico Trantino, dell’assessore all’ambiente Massimo Pesce, dell’assessore alle politiche comunitarie Sergio Parisi, insieme ai rappresentanti di Gema Spa, Pasquale D’Errico e Fabrizio Patania.

Una nuova struttura per i cittadini

Questa nuova isola ecologica si estende su una superficie di 4.000 metri quadrati e comprende due aree dedicate al deposito dei rifiuti, complete di casse scarrabili e contenitori per diverse tipologie di rifiuto. Il sistema avanzato di registrazione dei conferimenti, che include pesatura e il riconoscimento tramite tessera sanitaria, permetterà ai cittadini che differenziano correttamente i rifiuti di beneficiare di sgravi sulla Tari. Il nuovo centro sarà operativo dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 15.30, ed escluso la domenica e i giorni festivi.

Gli indispensabili fondi comunali

Il centro di raccolta è stato realizzato grazie ai fondi comunitari Pon Metro, come le altre isole ecologiche aperte di recente, in via Cairoli e in viale Biagio Pecorino a San Giorgio-Librino. Il fondamentale progetto è stato avviato nel dicembre 2021 dalla giunta del sindaco Pogliese, e proseguito dall’attuale amministrazione comunale.