Non una mattinata facile per chi deve percorrere l’autostrada A18 Catania-Messina oggi. Si segnalano infatti lunghe code e traffico in tilt, specialmente all’altezza di Acireale. La cittadina Acitana e zone limitrofe rientrano, infatti, tra le zone più colpite dal maltempo delle scorse settimane.

Sono in corso dei lavori stradali, che già durano da mesi. Il maltempo ha, tuttavia, peggiorato la situazione in questo tratto autostradale che si presenta ancora in condizioni pessime. I lavori dovranno ripristinare la sicurezza e le condizioni del manto nella zona interessata.