Ieri pomeriggio ad Aci Platani, frazione di Acireale in provincia di Catania, si è verificato l’ennesimo incidente sul lavoro che ha procurato la tragica morte di un operaio. La vittima, Giacomo Falzone Ingargiola, di 41 anni originario di Mazara del Vallo (Trapani), ha perso la vita dopo essere caduto da un muretto alto circa quattro metri nei pressi del torrente Lavinaio – Platani, mentre era impiegato in un cantiere all’interno di un casolare nella zona.

Le indagini sulla dinamica dell’incidente

La tragedia ha subito mobilitato le autorità locali. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Acireale, i vigili del fuoco del Comando Provinciale etneo e il personale dello Spresal (servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro) dell’ASP di Catania. Secondo le prime ricostruzioni, Falzone si trovava seduto sul muretto insieme ad alcuni colleghi in attesa dell’arrivo del furgone che li avrebbe portati in un B&B a Zafferana Etnea, dove risiedeva temporaneamente per lavoro. Sfortunatamente in quel momento avrebbe perso l’equilibrio, precipitando all’indietro e riportando un violento trauma cranico. L’intervento dei sanitari del 118 è stato inutile: la morte è stata istantanea.

L’operaio, sposato, lavorava per una ditta di Mazara del Vallo, incaricata di eseguire i lavori presso il casolare. Le indagini sono ancora in corso per chiarire con esattezza le dinamiche dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

Non un caso isolato: è emergenza sicurezza sul lavoro

La drammatica morte di Falzano non è purtroppo un caso isolato. La tragedia arriva infatti a meno di una settimana da un altro incidente mortale sul lavoro sempre in territorio siciliano: il 27enne Mattia Virgona, della provincia di Catania ma residente a Noto, è rimasto schiacciato da un mezzo meccanico mentre operava nelle campagne tra Pachino e Portopalo di Capo Passero per conto di E-Distribuzione.

Due episodi questi, i più recenti di una catastrofica lunga serie, che ricordano dolorosamente quanto sia ancora necessario un impegno concreto per garantire condizioni di lavoro sicure e prevenire incidenti e infortuni. La questione della sicurezza sul lavoro, continua a rappresentare una piaga che colpisce numerosi settori in Italia, con conseguenze devastanti per le famiglie delle vittime.