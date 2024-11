È in corso la 28esima edizione di SAEM, il salone dell’edilizia e dell’innovazione. Uno dei più importanti appuntamenti per i professionisti del settore delle costruzioni e non solo. L’evento, suddiviso in tre giorni, dal 15 al 17 novembre, offrirà a tutti i professionisti del comparto edilizio un’opportunità unica per scoprire e conoscere novità, prodotti e tecnologie del comparto.

SAEM 2024, di cosa si tratta

Il SAEM con gli anni è diventata una delle tre fiere di settore più importanti d’Italia e punto di riferimento per la Filiera del Mondo delle Costruzioni del Sud Italia. Edizione dopo edizione il centro fieristico attira un pubblico sempre più ampio.

Per l’edizione del 2024, SAEM cresce ancora, diventando più grande e ambizioso che mai. Con un notevole incremento degli espositori, l’evento si arricchisce ulteriormente, offrendo un’esperienza ancora più completa. A confermarlo è Alessandro Lanzafame, organizzatore della fiera: “quest’anno, aggiungendo il padiglione C2 e l’area esterna, abbiamo registrato un aumento del 40% rispetto all’edizione del 2022.” Inoltre, una novità di grande rilevanza: “Per la prima volta, partecipano due aziende provenienti dalla Germania.” Un segno tangibile dell’espansione e del crescente respiro internazionale di SAEM, che continua a consolidarsi come uno degli eventi di riferimento nel panorama dell’edilizia e dell’innovazione.

Un’esperienza a 360 °

SAEM non è solo una fiera espositiva ma un vero e proprio centro di aggiornamento e formazione. Infatti durante i giorni di fiera i visitatori avranno l’opportunità di partecipare a workshop seminari e incontri tematici. Un’occasione unica e irripetibile per confrontarsi imparare da esperti del settore. Proprio per questo l’evento sarà suddiviso in sei principali aree tematiche:

riqualificazione urbana

impianti

progettazione e digitalizzazione

servizi e media

edilizia

macchine movimento terra

SAEM: le eccellenze del territorio

SAEM 2024 rappresenta una delle vetrine più importanti per le aziende del nostro territorio. Tra le protagoniste indiscusse dell’edizione 2024 spicca l’azienda Sirent, punto di riferimento a Catania e in Sicilia per noleggio e vendita di piattaforme aeree. Spazio anche all’ambito del restauro con l’azienda sicula Artecasastucchi, specializzata in stucchi decorativi e operazioni di restauro. Per questa edizione non mancano soluzioni per interni, come porte ed infissi al passo con modernità, praticità e sostenibilità, a distinguersi in quest’ambito e la rinomata azienda Eikona.

La lista di aziende sicule è ancora molto lunga e citarle tutte sarebbe impossibile, quello che si può confermare e che si tratta di un’insieme di realtà aziendali che ogni giorno scommettono sul futuro della loro terra, credendo con forza nella rinascita e nel potenziale di crescita della propria Isola e dell’intero Sud Italia

SAEM non è solo innovazione e prodotti, è anche formazione e aggiornamento: Blumatica sarà presente con i suoi corsi di formazione dedicati alla sicurezza nei cantieri, un tema fondamentale soprattutto per la città di Catania che proprio quest’anno si è confermata la provincia con più alto numero di morti della Regione.

Oltre alle eccellenze siciliane, il Salone accoglie anche importanti realtà provenienti da altre regioni italiane. Come Xlam Dolomiti, una società trentina, che si distingue nella progettazione, produzione e realizzazione di edifici completamente in legno. O ancora Graf synergy, proveniente da Nonantola.

Come raggiungere il SAEM

Il Salone SAEM 2024 è ancora in corso e continua ad accogliere visitatori presso il Centro SiciliaFiera in via Leopoldo Franchetti, Misterbianco, fino al 17 novembre. Gli orari di apertura vanno dalle 9 fino alle 19. Per accedere alla fiera, i visitatori devono essere muniti di un ticket gratuito, che può essere facilmente ottenuto tramite registrazione online.