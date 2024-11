Nuove cure gratuite: dal 30 dicembre 2024, il Sistema Sanitario Nazionale introdurrà nuove cure gratuite per i cittadini italiani, grazie all’aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). Dopo otto anni di rinvii, il Decreto Tariffe, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni, prevede l’inclusione di oltre 3.000 nuove prestazioni specialistiche e protesiche che saranno coperte dal SSN. L’aggiornamento porta con sé una serie di innovazioni importanti, che spaziano dalla procreazione medicalmente assistita, alle terapie avanzate contro il tumore, fino alle nuove protesi a tecnologia avanzata.

Le nuove cure gratuite

Una delle principali novità riguarda l’erogazione di nuove cure gratuite per la specialistica ambulatoriale. Tra le prestazioni aggiornate, la procreazione medicalmente assistita (PMA) diventa finalmente un servizio omogeneo su tutto il territorio nazionale, il nuovo nomenclatore include anche prestazioni altamente innovative come la radioterapia stereotassica e l’adroterapia, che renderanno disponibili trattamenti avanzati per il cancro a tutti i pazienti, senza costi aggiuntivi per le famiglie.

Procreazione medicalmente assistita, le novità

Un’altra importante novità riguarda quindi anche la Procreazione Medicalmente Assistita (PMA), che dal 30 dicembre diventa più accessibile grazie all’introduzione di nuove tariffe per i trattamenti. I trattamenti di fecondazione in vitro e le tecniche di transfer embrionale saranno inclusi nei LEA, senza costi aggiuntivi per i pazienti, inclusi anche i costi per il reperimento dei gameti. Con il nuovo sistema, l’accesso a queste cure sarà quindi garantito a tutti, anche a coloro che si trovano in condizioni economiche difficili.

Novità per i settori della protesica e delle ortresi

L’aggiornamento del nomenclatore tariffario non si limita alla specialistica ambulatoriale, ma coinvolge anche l’assistenza protesica. Nuove cure gratuite saranno disponibili per coloro che necessitano di protesi o ortesi, inclusi arti artificiali e ausili per la mobilità. Il nuovo nomenclatore amplia l’elenco di dispositivi protesici per le gambe, braccia e calzature ortopediche, garantendo una copertura completa dei costi.

Impatti economici delle nuove cure gratuite: un Investimento da 549,9 milioni di euro

L’introduzione delle nuove cure gratuite comporta un investimento complessivo di 549,9 milioni di euro, suddiviso tra la specialistica ambulatoriale e la protesica. In particolare, l’investimento nella specialistica ambulatoriale ammonta a 502,3 milioni di euro, mentre quello nella protesica è di 47,6 milioni di euro. Questo impegno economico segna senza dubbio un passo avanti nel processo di modernizzazione del nostro Sistema Sanitario Nazionale.