Fondo dote famiglia: Fratelli d’Italia ha proposto un emendamento alla manovra finanziaria per istituire il “Fondo Dote Famiglia”, un’iniziativa destinata a sostenere le famiglie con figli minori. Il fondo avrà una dotazione iniziale di 30 milioni di euro, finanziati attraverso il Fondo per le esigenze di spesa indifferibili, e mira a introdurre un bonus annuale di 500 euro per ogni figlio di età inferiore ai 14 anni. Questo contributo intende alleviare i costi legati a servizi per la genitorialità e l’educazione dei bambini, con particolare attenzione all’apprendimento, allo sport e alle attività culturali.

Cosa prevede il fondo dote famiglia

Il contributo di 500 euro sarà erogato come rimborso per le spese sostenute dai genitori per i figli minori. Potranno beneficiarne famiglie con un reddito ISEE pari o inferiore a 35.000 euro. Tuttavia, per i genitori coinvolti in percorsi di protezione per l’uscita da situazioni di violenza, il bonus sarà accessibile senza alcuna soglia di reddito.

Le spese rimborsabili includeranno servizi di supporto alla genitorialità, apprendimento delle lingue straniere, attività sportive, culturali, musicali, artistiche e turistiche, nonché percorsi didattici. Il bonus sarà valido per servizi offerti da enti pubblici, privati o del Terzo settore e potrà essere richiesto per figli naturali, adottivi o affidati.

Come funzionerà e chi potrà accedervi

Il fondo dote famiglia sarà quindi destinato a un solo genitore per nucleo familiare e sarà cumulabile con altre agevolazioni, benefici fiscali o sgravi concessi per altre spese familiari. La proposta è stata depositata in Commissione Bilancio alla Camera e, se approvata, rappresenterà un’importante novità per sostenere economicamente le famiglie italiane.

Il Fondo Dote Famiglia verrà istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro. La misura intende aiutare le famiglie italiane in difficoltà, facilitando così l’accesso a servizi essenziali e contribuendo al benessere dei ragazzi più giovani.