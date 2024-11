Fino a giorno 22 novembre 2024, la città di Catania ospiterà una mostra unica nel suo genere, che celebra la street art siciliana in tutta la sua potenza espressiva e trasformativa. Matrici Urbane, organizzata da Claudia Cannizzo e Marta Di Mauro, è un viaggio immersivo nell’universo della street art, un linguaggio che, come sottolinea il titolo della mostra, parte da una “matrice” e si sviluppa per diventare un segno indelebile sul territorio.

La mostra si terrà presso gli spazi di Fil Rouge Project, una galleria d’arte che da anni si distingue per la sua attenzione all’arte contemporanea e per la sua capacità di promuovere nuovi linguaggi creativi.

La street art siciliana

Quattordici street artist siciliani, ciascuno con il proprio stile distintivo, presentano le loro opere in un’esposizione che non solo celebra l’arte visiva ma anche la sua funzione sociale e culturale, trasformando la città di Catania e la Sicilia stessa in veri e propri musei a cielo aperto. La mostra esplora l’idea che la street art non sia solo una forma di espressione visiva, ma anche un atto di appartenenza e una traccia indelebile che resta nel paesaggio urbano. L’arte, in questo contesto, diventa un mezzo di comunicazione che rende visibili emozioni, pensieri e identità collettive.

Gli artisti

I protagonisti di Matrici Urbane sono alcuni dei più talentuosi street artist della Sicilia, che con i loro lavori animano i muri e gli spazi pubblici dell’isola. In mostra ci saranno opere di:

Alberto Ruce, noto per il suo approccio realistico e la capacità di raccontare storie attraverso immagini potenti e suggestive.

Andrea Sposari, che fonde stili contemporanei e tradizioni siciliane con un tocco di surrealismo.

Angelo Crayzone, il cui stile astratto e geometrico rappresenta una riflessione sulle dinamiche sociali e politiche.

Antonio Anc e Antonio Curcio, che esplorano tematiche legate all’identità, al cambiamento e alla memoria storica.

Chiara Abramo, artista che utilizza la street art per raccontare storie di empowerment femminile e riscatto sociale.

DemetrioDiGrado, il cui lavoro si caratterizza per un profondo impegno sociale, spesso con un messaggio critico verso il sistema politico e sociale.

Gabel.es, tra gli organizzatori, noto per il suo stile innovativo e la sua abilità nell’uso dei colori vivaci e delle forme audaci.

Gummy Gue, che con il suo approccio pop e ironico trasforma il quotidiano in arte.

Ligama, il cui lavoro è un incontro tra astratto e figurativo, che riflette sull’evoluzione delle culture urbane.

Maletinte, che con il suo stile underground e la sua poetica cruda racconta le sfide sociali della contemporaneità.

Mr.Pera, uno degli artisti più apprezzati nel panorama internazionale, che porta in mostra opere vibranti e intrise di significato.

Nessunettuno, un nome che evoca la bellezza del mare e della natura siciliana, reinterpretata in chiave street.

Salvo Muscarà, che esplora l’interazione tra uomo e ambiente attraverso l’uso di simboli e immagini fortemente evocative.

Gli orari di ingresso

La mostra Matrici Urbane sarà visitabile fino al 22 novembre 2024, dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 19:30. Il sabato, invece, l’orario sarà dalle 16:30 alle 19:30. L’ingresso è gratuito, ma si consiglia di contattare la galleria per confermare orari e eventuali modifiche.

Per ulteriori informazioni, è possibile chiamare il numero 095 0977007 o consultare l’evento su Facebook, cercando “Matrici Urbane”. Un’opportunità imperdibile per tutti gli amanti dell’arte e della cultura urbana!