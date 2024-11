Nell’ambito delle operazioni a tutela dei minori e delle fasce più vulnerabili, la Polizia Postale di Catania ha arrestato un uomo di 33 anni, residente nella stessa provincia, trovato in possesso di un’ingente quantità di materiale pedopornografico. L’attività investigativa ha avuto inizio a seguito di segnalazioni su presunti incontri tra minorenni e adulti, facilitati tramite una piattaforma web. La Procura distrettuale di Catania ha quindi delegato il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale a indagare sul caso, al fine di individuare i soggetti coinvolti in questi gravi episodi e garantire protezione alle giovani vittime.

Incontri a pagamento con minori e arresto per materiale pedopornografico

Le indagini hanno permesso di identificare tre uomini, di cui due residenti a Catania e uno in provincia di Ragusa, sospettati di aver avuto incontri sessuali a pagamento con minori. Per i tre individui sono stati emessi decreti di perquisizione personale e informatica con l’accusa di prostituzione minorile. Durante le operazioni, le forze dell’ordine hanno rinvenuto, su diversi dispositivi informatici in uso a uno degli indagati, una grande quantità di video e immagini di abusi sessuali su minori. In considerazione del quantitativo rilevante di materiale pedopornografico, uno degli uomini è stato arrestato e si trova attualmente agli arresti domiciliari, mentre proseguono le indagini per accertare il coinvolgimento degli altri sospettati. Al momento, l’indagato è da ritenersi innocente fino a sentenza definitiva.