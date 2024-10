Meteo Sicilia: ottobre si conclude portando in Sicilia un weekend dai primi sentori invernali, con temperature in calo su tutta l’isola. Nessuna precipitazione significativa è prevista, ma l’aria diventa più fresca, annunciando l’arrivo dell’inverno. Vediamo nel dettaglio il meteo per il fine settimana.

Meteo Sicilia: venerdì 25 ottobre

Venerdì, domina l’anticiclone su tutta la regione, la giornata sarà, infatti, segnata da generali condizioni di bel tempo, con un cielo prevalentemente sereno e con temperature massime fino a 25 gradi, venti provenienti da Sud.

Nello specifico per Catania sono previsti una minima di 19 gradi e una massima di 26 gradi, con una probabilità di precipitazioni del 10% e poche nubi sparse, situazione analoga per Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, mentre a Messina è prevista la totale assenza di nubi.

Meteo Sicilia: sabato 26 ottobre

Sabato è atteso l’arrivo dell’alta pressione sulla nostra Isola, portando condizioni di tempo stabile e asciutto. Tuttavia, il cielo potrebbe velarsi di nubi, regalandoci una giornata grigia ma senza rischio di precipitazioni.

Andiamo a vedere nel dettagli le temperature che segneranno questo sabato;

Agrigento : massima di 22 gradi e minima di 17,

: massima di 22 gradi e minima di 17, Caltanissetta : massima di 18 gradi e minima di 12,

: massima di 18 gradi e minima di 12, Catania : massima di 23 gradi e minima di 17,

: massima di 23 gradi e minima di 17, Enna : massima di 16 gradi e minima di 10,

: massima di 16 gradi e minima di 10, Messina : massima di 23 gradi e minima di 19,

: massima di 23 gradi e minima di 19, Palermo : massima di 24 gradi e minima di 19,

: massima di 24 gradi e minima di 19, Ragusa : massima di 19 gradi e minima di 12,

: massima di 19 gradi e minima di 12, Siracusa : massima di 22 gradi e minima di 15,

: massima di 22 gradi e minima di 15, Trapani: massima di 23 gradi e minima di 19.

Domenica 27 ottobre

Domenica sarà una giornata prevalentemente soleggiata, con qualche nube sparsa in alcune province. Le temperature rimarranno in linea con quelle del giorno precedente, confermando un ottobre generalmente più caldo rispetto agli anni passati.

Per Catania sono previsti una minima di 19 gradi e una massima di ben 24 gradi, con una probabilità di precipitazioni del 10% e con vento moderato.