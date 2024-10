Entro la primavera del 2025, i buoni spesa cartacei per oltre 18 mila pazienti celiaci siciliani verranno completamente dematerializzati, segnando un passo importante verso la modernizzazione del sistema sanitario della Regione Siciliana. Questo importante cambiamento arriva grazie a un decreto emanato da Salvatore Iacolino, direttore del dipartimento Pianificazione strategica della Regione, che formalizza l’adesione alla piattaforma nazionale “Celiachi@RL”. La convenzione per l’utilizzo del software, già operativa in numerose altre regioni italiane, è in fase di definizione e consentirà alle Asp siciliane di erogare il servizio di assistenza integrativa in modo totalmente digitale.

La piattaforma permetterà ai soggetti affetti da celiachia di acquistare i prodotti specifici senza dover ricorrere al buono cartaceo, semplificando notevolmente le modalità di accesso agli alimenti necessari.

Un processo in evoluzione

L’adozione del nuovo sistema sarà graduale e inizierà con un periodo di sperimentazione. I primi passi concreti verso questa transizione avverranno già nei primi di novembre 2024, con l’avvio della fase esecutiva del progetto. Due Asp saranno selezionate come strutture pilota per testare l’efficienza della piattaforma. Solo successivamente, il sistema sarà progressivamente esteso a tutte le altre Aziende sanitarie provinciali del territorio siciliano.

Parallelamente, verranno coinvolti tutti gli attori interessati nella distribuzione dei prodotti per celiaci, inclusi farmacie, negozi specializzati e supermercati. Inoltre, sarà fondamentale avviare una fase di formazione rivolta a sanitari, rivenditori e utenti finali, affinché tutti possano familiarizzare con il nuovo sistema digitale prima della sua effettiva entrata in funzione.

La piattaforma “Celiachi@RL” non è una novità assoluta in Italia: è già operativa in diverse regioni come Lombardia, Toscana, Lazio, Liguria, Friuli Venezia Giulia, la Provincia Autonoma di Bolzano, Abruzzo e Veneto. L’obiettivo è quindi uniformare anche la Sicilia agli standard nazionali in termini di efficienza e modernizzazione del sistema sanitario per i celiaci.

I vantaggi del nuovo sistema

Oltre alla semplificazione del processo di acquisto per i pazienti, il nuovo sistema dematerializzato permetterà una maggiore flessibilità nell’accesso ai prodotti specifici per la celiachia. Questo cambiamento permetterà inoltre, in un secondo momento, di estendere la possibilità di acquisto anche a rivenditori al di fuori della regione, facilitando ulteriormente la vita quotidiana dei pazienti.

“Grazie al lavoro del dipartimento Pianificazione strategica, e su spinta della Presidenza della Regione – spiega l’assessore regionale alla Salute, Giovanna Volo – abbiamo posto le basi per offrire un sistema organizzativo moderno, in linea con gli standard nazionali, così da superare l’attuale modalità di accesso misto con buono cartaceo e sistema informatico. Soprattutto, in futuro il nuovo servizio consentirà agli assistiti di rifornirsi su tutto il territorio regionale secondo necessità in farmacie, negozi specializzati, e poi anche nella grande distribuzione organizzata, senza alcun vincolo se non l’esaurimento del budget mensile a disposizione, secondo quanto previsto dal piano terapeutico. Successivamente questa possibilità di acquisto sarà estesa anche nei rivenditori fuori dalla regione“.