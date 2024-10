Un allevamento abusivo di asini è stato scoperto a Catania durante un blitz condotto dalla Polizia, in collaborazione con i veterinari dell’Asp. L’intervento ha avuto luogo in un grande parcheggio nella zona di Fontanarossa, dove gli agenti della squadra a Cavallo della Questura hanno riscontrato diverse irregolarità.

L’operazione è scattata dopo che, nei giorni scorsi, alcuni asini erano fuggiti dall’area, riuscendo a raggiungere la pista del vicino aeroporto, mettendo in pericolo la loro sicurezza e quella della circolazione aerea. Gli animali, una volta individuati, sono stati prontamente messi in sicurezza dalle autorità competenti.

Il titolare dell’area è stato sanzionato per un totale di circa 8.000 euro, in seguito alle varie irregolarità riscontrate dalla Polizia durante i controlli.

Altri controlli a San Cristoforo

Nel corso dell’operazione, sono stati eseguiti controlli anche in quattro stalle situate nel quartiere San Cristoforo. I cavalli visitati dai veterinari sono stati trovati in buone condizioni di salute e tutti, tranne uno, erano regolarmente registrati nella banca dati mediante microchip. Il cavallo privo di codice aziendale è stato subito messo in regola, mentre il titolare della stalla ha ricevuto una sanzione di 1.500 euro per la violazione.

L’operazione rientra in un più ampio piano di controllo delle condizioni di salute e delle normative igienico-sanitarie relative agli allevamenti e alla detenzione degli animali nella città, per garantire il rispetto delle leggi e tutelare la sicurezza pubblica e animale.