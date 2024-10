Un prete è stato sottoposto agli arresti domiciliari con l’accusa di violenza sessuale ai danni di una donna, cittadina extracomunitaria, ospitata in una casa di accoglienza a Messina.

La vicenda

Le indagini, condotte dalla sezione di polizia giudiziaria della Polizia di Stato presso la Procura di Messina, sono state avviate dopo che la vittima ha presentato una denuncia con cui ha raccontato degli episodi di abuso che sarebbero avvenuti all’interno della struttura messinese in cui aveva trovato accoglienza.

“Il Gip – si legge in una nota ufficiale della procura – ritenendo sussistente una piattaforma indiziaria grave (costituita da testimonianze, acquisizioni documentali e sopralluoghi) di colpevolezza e un concreto rischio di reiterazione del reato, ha quindi disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari.”

Le informazioni preliminari acquisite dagli inquirenti hanno indicato che gli abusi di cui è accusato il prelato risalirebbero all’estate del 2022.

Approfittando della vulnerabilità della giovane, appena giunta in Italia, il sacerdote avrebbe costretto la donna a subire atti sessuali. La vittima, all’epoca in cui sono avvenuti i fatti, si trovava nella casa di accoglienza di Messina in cerca di protezione e assistenza, in un delicato momento di fragilità personale e sociale.

Le indagini della procura

Le autorità continuano a proseguire nelle indagini per comprendere la portata degli eventi, ma anche la dinamica e il modo in cui si sarebbero effettivamente sviluppati, al fine di raccogliere ulteriori prove e garantire la massima attenzione nell’esame di ogni aspetto del caso.