L’Ospedale Cannizzaro di Catania ha recentemente introdotto l’Intelligenza Artificiale nei propri canali di comunicazione, diventando uno dei primi ospedali in Italia a farlo. Sul sito ufficiale dell’azienda ospedaliera è stato attivato un chatbot informativo che simula una conversazione naturale, rispondendo alle domande riguardanti i servizi offerti e le modalità di accesso alle prestazioni. Gli utenti, cliccando sull’icona “Posso aiutarti?” e accettando l’informativa sulla protezione dei dati, possono porre domande al chatbot, che risponde utilizzando le informazioni fornite dall’ospedale o reindirizzando l’utente all’ufficio competente.

Il nuovo sistema digitale riduce i tempi d’attesa

Questo innovativo servizio di Intelligenza Artificiale è stato progettato per migliorare l’efficienza nella gestione delle domande più frequenti, come alternativa al tradizionale canale telefonico. Lo strumento è parte di un processo di “umanizzazione” dei servizi, con l’obiettivo di facilitare il rapporto tra i cittadini e l’ospedale, migliorandone l’accesso. Il chatbot è in costante aggiornamento e in futuro sarà accompagnato da un nuovo servizio di comunicazione dedicato ai care giver dei pazienti ricoverati in pronto soccorso.

Oltre all’implementazione del chatbot, l’Ospedale Cannizzaro ha anche aggiornato tecnologicamente il contact center del Centro Unico di Prenotazioni (CUP), che dal 1° ottobre è operativo dalle 8:30 alle 18:30. I numeri per contattare il CUP restano invariati: 800 837 621 per il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), 095 7262107 per chi chiama da cellulare e 800 907 999 per le prestazioni in regime di intramoenia. A partire dalla stessa data, è stato sospeso l’uso dell’email ufficioticket@aoec.it, precedentemente utilizzata durante l’emergenza Covid per l’invio delle impegnative.

Come prenotare le visite

Per prenotare visite e prestazioni in intramoenia, gli utenti possono contattare il contact center o accedere al SovraCUP regionale tramite SPID, sia online che attraverso l’App SovraCUP. Inoltre, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) ha esteso il proprio orario di ricevimento, con apertura fino alle 13 la mattina e nei pomeriggi di lunedì e mercoledì dalle 14:30 alle 17:00.

Un’altra novità riguarda le casse ospedaliere, che non sono più operative il venerdì pomeriggio. Tuttavia, i pagamenti possono essere effettuati in qualsiasi momento attraverso i quattro totem presenti all’interno del complesso ospedaliero o tramite il sistema PagoPA, disponibile presso ricevitorie, tabaccai, uffici postali, banche e tramite l’app IO.