Assegno unico ottobre 2024: L’INPS ha reso note le date dei pagamenti dell’assegno unico di ottobre 2024. Per i nuclei familiari che non hanno subito variazioni reddituali o familiari, l’accredito avverrà tra il 16 e il 18 ottobre 2024. Tuttavia, per chi ha subito modifiche o variazioni nella condizione economica, i pagamenti verranno effettuati tra il 24 e il 31 ottobre 2024.

Se si tratta del primo pagamento dell’assegno unico, l’INPS accrediterà l’importo alla fine del mese successivo alla presentazione della domanda. Ciò significa che chi ha inoltrato la richiesta a ottobre, riceverà l’accredito entro novembre 2024.

Quando viene pagato l’assegno unico ottobre 2024

Il pagamento dell’assegno unico di ottobre 2024 avverrà in due fasi distinte:

16, 17, 18 ottobre 2024: per chi non ha subito variazioni.

24 – 31 ottobre 2024: per coloro che hanno presentato nuove domande o avuto variazioni nelle condizioni economiche o familiari.

Inoltre, per chi riceve il primo pagamento, come detto, l’accredito avverrà alla fine del mese successivo alla richiesta.

Importi dell’assegno unico ottobre 2024

Gli importi dell’assegno unico di ottobre 2024 variano a seconda del livello ISEE dichiarato. L’importo massimo è di 199,4 euro al mese per ogni figlio minorenne, per chi ha un ISEE inferiore a 17.090,61 euro. A mano a mano che l’ISEE aumenta, l’assegno si riduce, fino a raggiungere 57 euro al mese per livelli superiori a 45.574,96 euro.

Per i figli maggiorenni, l’importo va da 96,9 euro a 28,5 euro mensili, con l’importo massimo riservato ai nuclei familiari con un ISEE pari o inferiore a 17.090,61 euro. Anche in questo caso, l’importo si riduce gradualmente per livelli ISEE più alti.

Come evitare di ricevere l’importo minimo

Per evitare di ricevere l’importo minimo dell’assegno unico, è fondamentale presentare una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) aggiornata per l’anno 2024. In assenza di un ISEE valido, l’importo verrà calcolato in base ai valori minimi previsti dalla normativa. Se la DSU è stata presentata entro il 30 giugno 2024, l’INPS adeguerà gli importi e accrediterà eventuali arretrati.

Per maggiori dettagli sull’importo specifico che spetta, è possibile consultare l’area personale MyINPS accedendo tramite SPID, CIE o CNS.