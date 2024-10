Le Vie dei Tesori tornano a Catania per il sesto anno, offrendo cinque weekend speciali dal 7 ottobre al 5 novembre, solo il sabato e la domenica.

Questo straordinario festival rappresenta un’occasione unica per esplorare la ricca storia e cultura della nostra città. Durante tutti i weekend di ottobre e novembre in città verranno organizzati numerosi eventi, che includeranno l’apertura di antichi complessi termali, chiese dimenticate, palazzi storici e collezioni private. Ci saranno anche esperienze nella natura, in contatto con gli animali e in esplorazione dei giardini.

Vie dei Tesori, consigli utili su cosa visitare

Dopo il grande successo dell’anno scorso, con quasi 17.000 visitatori, il festival torna con un programma ancora più ricco. I luoghi che hanno attratto il pubblico, come la cripta di Sant’Euplio, il Castello Ursino e il camminamento di San Nicolò l’Arena, si uniscono a nuovi siti e a trenta esperienze imperdibili, soprattutto in natura.

Imperdibili le visite a Palazzo degli Elefanti, che ospita affreschi barocchi e opere d’arte. Tra i luoghi più attesi ci sono le Terme dell’Indirizzo, un antico complesso romano, e le Terme della Rotonda, scoperte dal principe di Biscari. Inoltre, il giardino dell’Istituto Ardizzone Gioeni sarà aperto al pubblico per la prima volta.

Una delle sorprese sarà la chiesa della Santissima Trinità, che si apre raramente e offre un’atmosfera incantevole con musica d’organo e violino. Altri luoghi unici includono il Polo tattile multimediale e il Bastione degli Infetti, dove ci saranno visite animate che raccontano la storia di Catania.

Vie dei Tesori, esperienze uniche e visite sensoriali

Il festival offrirà anche esperienze coinvolgenti, come l’imperdibile passeggiata di ben 90 minuti “Tra stile Liberty e Decò”, che permetterà a tutti di godere delle bellezze della nostra città di Catania. Questa passeggiata nasce per far conoscere gli edifici più rappresentativi dello stile Liberty e Déco costruiti a Catania tra fine ‘800 e primi del ‘900. Dalle facciate dei cinema Diana e Odeon, a Palazzo Mazzone disegnato da Malerba, al “tridente”, l’incrocio con i palazzi Vucetich e Mascali, fino al Giardino Bellini progettato da Filadelfo Fichera.

Ma non solo luoghi, musei e passeggiate. Sarà disponibile passare una giornata in compagnia dei dromedari a Trecastagni.

Nella pagine ufficiale sono disponibili tutti gli eventi suddivisi per categorie e luoghi.

Il prezzo dei biglietti

Tutti gli eventi prevedono un biglietto di ingresso. Di seguito le varie tariffe suddivise per numero di ingressi: