Il 21 e 22 settembre, Catania e provincia ospiteranno l’iniziativa di solidarietà “Un Pasto al Giorno”, un evento che giunge quest’anno alla sua sedicesima edizione. L’evento è organizzato dalla comunità Papa Giovanni XXIII, fondata da don Oreste Benzi, il quale, dopo aver visto la malnutrizione in Africa negli anni Ottanta, si era impegnato a sensibilizzare l’Italia su questo dramma. “Tornerò in Italia e lo dirò a tutti”, aveva dichiarato, e oggi, a 100 anni dalla sua nascita (7 settembre 1925), l’iniziativa assume un significato ancora più profondo, inserendosi tra le celebrazioni del centenario del sacerdote che ha dedicato la sua vita agli ultimi.

L’iniziativa solidale

Quest’anno, “Un Pasto al Giorno” porterà con sé anche un dono speciale: il calendario 2024-2025 in memoria di don Oreste, non solo uno strumento per segnare il tempo, ma anche un invito a cambiare il mondo un giorno alla volta. Questo calendario diventa un manifesto di vita e una chiamata all’azione per affrontare le sfide della povertà e della disuguaglianza.

L’evento si basa su principi di solidarietà e concretezza, rispondendo alle crescenti necessità degli ultimi in un contesto globale segnato da conflitti, crisi economiche e cambiamenti climatici che ampliano la povertà. La Comunità Papa Giovanni XXIII, attiva da oltre 50 anni in 40 paesi, opera in Sicilia con 13 strutture di accoglienza e supporto, assistendo circa 85 persone, e a Catania, con otto sedi, dove offre un pasto e assistenza a circa 50 individui.

Il calendario di don Oreste

Il calendario di don Oreste rappresenta un importante strumento di riflessione e ispirazione. Ogni mese è dedicato a temi fondamentali come la lotta alla povertà, l’accoglienza dei vulnerabili e l’importanza dell’istruzione, incoraggiando ogni lettore a riflettere e agire quotidianamente. Matteo Fadda, Responsabile Generale della Comunità, spiega che questo calendario è un invito a vivere ogni giorno con amore e comprensione, seguendo l’esempio di don Benzi e promuovendo piccoli gesti che possono avere un grande impatto.

Con queste azioni, la Comunità rinnova il suo impegno verso la costruzione di un mondo più giusto e solidale, invitando tutti a partecipare a “Un Pasto al Giorno” il 21 e 22 settembre.

Per tutte le info su come partecipare e rendersi utili per sostenere i più bisognosi sarà necessario consultare il sito ufficiale di “Un pasto al giorno”.