La guardia di finanza, nel corso dei controlli a decine di autobotti per contrastare la crisi idrica, ha riscontrato irregolarità come violazioni igienico-sanitarie e assenza di documentazione. È successo a Caltanissetta, grazie anche alle segnalazioni dei cittadini.

Alcuni trasportatori sono stati sanzionati per la mancata emissione di documento fiscale al termine della vendita. Altri, invece, trasportavano e scaricavano con cisterne non conformi alla normativa vigente e senza alcuna autorizzazione o certificazione sanitaria. Inoltre, non erano titolari di partita Iva. La guardia di finanza ha emesso multe salate nei loro confronti.