Nuova edizione della Make Sense Campaign “1 sintomo per 3 settimane, 3 settimane per 1 vita” per sensibilizzare sui tumori testa-collo. Proprio per questo dal 16 al 19 settembre, presso il Policlinico “Rodolico” e l’ospedale “San Marco” saranno offerti screening gratuiti per la prevenzione di queste gravi patologie.

Visite al San Marco

Il calendario delle visite prevede che lunedì 16 settembre, all’ospedale San Marco, dalle 9 alle 18, negli ambulatori 37 e 38 di Otorinolaringoiatria, situati nella Main Street del Padiglione B, terzo piano, si svolgeranno le prime visite. Per queste visite è necessaria la prenotazione, chiamando il numero 095/4794230 dalle 10 alle 12, dal lunedì al venerdì.

Nella stessa giornata, dalle 9 alle 15, sempre al terzo piano del Padiglione B, nell’ambulatorio numero 44 di Chirurgia Maxillo-facciale, saranno disponibili ulteriori visite, anch’esse su prenotazione chiamando il numero 095/4794258 dalle 9 alle 11:30, dal lunedì al venerdì.

Visite al Policlinico

Le visite continueranno al Policlinico “Rodolico” martedì 17 e giovedì 19 settembre. In queste giornate, dalle 9 alle 12:30, nell’ambulatorio numero 15 del reparto di Otorinolaringoiatria, situato al piano terra dell’edificio 3, saranno offerti altri screening. In questo caso non è necessaria la prenotazione, ma per ulteriori informazioni si può chiamare il numero 095/3781166 dalle 10 alle 12, dal lunedì al venerdì.