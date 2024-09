Solo nel mese di agosto sono state raccolte ben 114 tonnellate di rifiuti presso il nuovo Centro Comunale di Raccolta (CCR) di viale Biagio Pecorino, situato nel quartiere Librino-San Giorgio. L’Isola Ecologica, inaugurata il primo agosto 2024, ha registrato dati incoraggianti nei suoi primi 30 giorni di attività.

Questo è quanto emerge dal primo bilancio stilato da Ecocar Ambiente, l’azienda che dal 2021 gestisce la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani nella zona sud di Catania e che si occupa della gestione del nuovo centro con il proprio personale.

L’Isola Ecologica di Librino-San Giorgio, terza ad entrare in funzione nel capoluogo etneo, si aggiunge a quelle già operative in via Gianni, a Picanello, e in viale Tirreno, a Trappeto Nord.

Benedetto Diana, referente Ecocar dichiara: “le 114 tonnellate di rifiuti conferite dagli utenti nel mese di agosto presso il Ccr entrano nel conteggio generale della raccolta differenziata. Si tratta perlopiù di rifiuti provenienti da attività di piccola edilizia domestica, legno e ingombranti, tutto materiale che normalmente fa un’altra fine, e che invece ora viene avviato a recupero attraverso il canale corretto”.

II centro comunale di raccolta di viale Biagio Pecorino, luogo sorvegliato e attrezzato a disposizione dei cittadini catanesi, che vi possono depositare gratuitamente i rifiuti urbani che non possono essere conferiti con la raccolta porta a porta. Solo nel mese di agosto è stata utilizzata da 1.082 utenti con una media giornaliera di 42 presenze.