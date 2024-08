L’azienda catanese Sifi, leader mondiale nel settore oftalmico e partecipata dalla 21 Invest di Alessandro Benetton, ha annunciato oggi che la Commissione Europea ha dato il via libera al farmaco Akantior (poliesanide) per il trattamento della cheratite da acanthamoeba negli adulti e nei bambini a partire dai 12 anni. Akantior è la prima e unica terapia approvata in Europa per questa rara e grave infezione corneale, caratterizzata da dolore intenso e sensibilità alla luce, causata da un’ameba libera, l’acanthamoeba, che colpisce principalmente i portatori di lenti a contatto.

Sifi prevede di avviare il primo lancio commerciale in Germania nell’ultimo trimestre di quest’anno, seguito da altri mercati in base alle tempistiche locali di regolamentazione, valutazione della tecnologia sanitaria e rimborso, tra cui Francia, Italia, Romania, Spagna, Regno Unito e Turchia, per una popolazione totale di 430 milioni di persone.

Proprio questo farmaco ha permesso alla penthatleta Alice Sotero di partecipare alle Olimpiadi di Parigi.

Fabrizio Chines, presidente e Ceo di Sifi dichiara: “l’approvazione di oggi rappresenta un passo importante verso la creazione di un nuovo standard globale di cura per i pazienti affetti da Ak e si basa su 15 anni di ricerca e sviluppo. Akantior è il primo e unico farmaco approvato per l’Ak e il nostro team è impegnato a sviluppare la poliesanide in altre malattie infettive della cornea, come la cheratite fungina, per la quale abbiamo ottenuto la designazione di farmaco orfano dall’Ema e dalla Fda”.