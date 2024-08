In seguito alla comunicazione ricevuta oggi dall’Amministrazione Comunale, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania ha confermato che le analisi condotte sul campione d’acqua prelevato nel tratto di mare della Plaia, di fronte alla foce del torrente Forcile, hanno dato esito positivo. I risultati indicano che i parametri microbiologici sono tornati nella norma, consentendo così al sindaco Enrico Trantino di revocare il divieto di balneazione precedentemente imposto in quella specifica area marina.

Questo provvedimento segue un’analoga decisione presa lo scorso 23 agosto, quando il divieto di balneazione era stato rimosso anche nel tratto di mare situato allo sbocco del canale Arci, lungo il litorale sabbioso. Anche in quel caso, l’Asp3 di Catania aveva certificato che i livelli batteriologici erano rientrati nei limiti stabiliti dalla legge, permettendo nuovamente ai bagnanti di frequentare la zona in sicurezza.

Questi interventi riflettono l’impegno costante delle autorità locali nel monitorare la qualità delle acque marine, garantendo che siano sicure per la balneazione. Tali misure sono fondamentali non solo per la tutela della salute pubblica, ma anche per la salvaguardia dell’immagine turistica della Plaia, una delle aree balneari più frequentate del catanese. L’attenzione verso il monitoraggio ambientale e la tempestività nella gestione di eventuali criticità sono aspetti cruciali per mantenere alta la qualità delle acque e la fiducia dei cittadini e dei turisti che scelgono di trascorrere il loro tempo in queste località costiere.