Nella giornata di ieri un grave incendio ha devastato la montagna Ganzaria. La comunità di San Michele si trova in ginocchio e costretta a veder bruciare la loro terra.

Ad esprimersi sull’accaduto Gaetano Galvagno, presidente dell’Assemblea regionale siciliana: “criminali. Non c’è altro modo per definire i piromani che sfregiano la nostra terra. Mi hanno molto colpito, oggi, le immagini che documentano le conseguenze dell’enorme incendio appiccato sulla montagna Ganzaria, dove sono stati dati alle fiamme circa mille ettari di vegetazione. Un disastro che sarebbe stato di portata ancora maggiore senza l’intervento della Forestale e dei vigili del fuoco, che ringrazio per il loro straordinario lavoro su tutto il territorio siciliano”.

Galvagno ha commentato le immagini provenienti da San Michele, definendole tristemente simili a quelle di tanti altri incendi, spesso provocati dall’uomo. Enori danni per le pinete, per i rifugi e per tutta la fauna.