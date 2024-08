Su indicazione del sindaco Trantino e dell’assessore all’ecologia e all’ambiente Massimo Pesce, il comune di Catania ha avviato un piano straordinario per lo smaltimento della cenere vulcanica prelevata dai cittadini dagli spazi privati.

Per facilitare e agevolare la pulizia della città, sono state previste diverse modalità di ritiro. I cittadini potranno depositare la cenere vulcanica, raccolta presso le proprie abitazioni, nelle tre isole ecologiche di viale Tirreno, via Gianni e viale Pecorino, durante i consueti orari di apertura. Si consiglia di contattare preventivamente i centri di raccolta.

A partire da martedì 20 agosto, saranno presenti anche punti di raccolta temporanei, aperti dalle 9 alle 16. I nuovi centri saranno posizionati: in corso Indipendenza nei pressi dell’istituto scolastico Gemmellaro, via Imperia, via Badia, via Barletta, piazzale Asia, piazzale Acquicella.

Un’altra iniziativa, in programma a partire dal 21 agosto, prevede la raccolta dei sacchetti contenenti cenere vulcanica ogni mercoledì mattina per quattro settimane consecutive. I sacchetti di cenere, preferibilmente non riempiti fino all’orlo, dovranno essere esposti la sera precedente fuori dalla propria abitazione o esercizio commerciale, separati dalla frazione giornaliera della carta e del cartone

per tutte le segnalazioni sarà attivo un numero Whatsapp: 3351726562.