A Catania nei pressi dell’ex edificio della Vecchia Dogana del porto si è svolta un’opera di bonifica della massa di rifiuti lì accumulata, operazione voluta dalla capitaneria di porto. La Guardia Costiera aveva infatti già riscontrato la presenza di rifiuti pericolosi e speciali non smaltiti correttamente: reliquie di vecchie corde, plasticume vario, reti e contenitori di sostanze oleose o lubrificanti, inquinanti e altamente infiammabili, addirittura uno scooter e due auto abbandonate.

Non solo un grave affronto all’ambiente e ai cittadini, ma anche alle contingenze pratiche in quanto la mole di spazzatura accumulata intrecciava il percorso obbligato delle imbarcazioni del porto. Il personale militare della capitaneria di porto ha provveduto alla bonifica coadiuvato da una ditta specializzata nello smaltimento dei rifiuti, ma continuano i controlli per assicurare l’efficienza delle attività portuali nonché le corrette condizioni per la salute pubblica.