Cosa fare a Ferragosto a Catania: il ponte di Ferragosto ha da sempre rappresentato un momento ideale per riscoprire la città di Catania e perdersi tra le sue viuzze e tra i suoi colori. Di seguito qualche idea per trascorrere queste giornate d festa. Idee per tutti, per coloro che vogliono fuggire dal caos cittadino e coloro che invece vogliono restare in città.

Cosa fare a Ferragosto a Catania: Etna tra stelle e sentieri

Per tutti coloro che vogliono scappare dal caos cittadino, consigliamo di immergersi nella natura dell’Etna. Sempre pronta ad accogliere turisti e catanesi che la rispettano, “a Muntagna” può essere l’alternativa ad un classico Ferragosto al mare per molti. Ideale sia per chi preferisce festeggiare la sera del 14 che per chi è solito aspettare il 15 agosto. Ideale per i notturni del 14, l’Etna rappresenta il luogo ideale per osservare le stelle. Durante la notte il cielo sarà il protagonista, inoltre tutti coloro che vorranno potranno degustare la tipica cena siciliana in uno dei numerosi rifuggi presenti: rifugio Citelli nei pressi di Piano Provenzana o rifugio Sapienza Etna sud.

Etna ideale anche per fare un po’ di movimento, con i suoi numerosi sentieri si potrà trascorrere una giornata immersi nella natura. Tra i più suggestivi: Schiena dell’asino, crateri Silvestri e il sentiero Piano Vetore.

Cosa fare a Ferragosto a Catania: giornata al mare

Per chi ama le tradizioni, il Ferragosto è indissolubilmente legato al mare. Ideale per trascorrere la notte del 14 ma anche per la giornata del 15. I chilometri di costa a Catania non mancano, non resta che scegliere tra stabilimento balneare o spiaggia libera. I nuovi solarium di Catania, rappresentano l’ideale per trovare un po’ di refrigerio durante la giornata di festa. Per gli amanti di ciottoli o sabbia, si consigliano le spiagge: Playa, spiaggia di Calatabiano o Fondachello. Spiagge spaziose e quindi ideali per queste giornate.

Cosa fare a Ferragosto a Catania: musei aperti

Per chiunque volesse rimanere in città, molti dei musei rimarranno aperti. Di seguito quelli che rimarranno chiusi durante le giornate del 14 e del 15 agosto:

Santuario S.Agata al Carcere

Chiesa e monastero S. Benedetto

Museo Archeologia Università

Ex Manifattura Tabacchi

Biblioteche Riunite “Civica e Ursino Recupero”

Il resto dei musei in città rimarranno aperti durate le giornate del 14 e del 15. Quindi zaino in spalle per scoprire i gioielli della città di Catania!