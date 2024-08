Sarà un fine settimana di grande esodo estivo, quello che si prospetta essere il più trafficato di tutto il periodo.

Secondo le ultime analisi, lungo la rete Anas per il secondo weekend di agosto, è atteso traffico in costante aumento a seguito della chiusura della maggior parte delle attività del Paese nella settimana di Ferragosto.

Viabilità Italia prevede bollino nero in particolare nella mattinata di sabato 10 agosto, e bollino rosso nel pomeriggio di venerdì 9 agosto e nella giornata di domenica 11 agosto: spostamenti in netta crescita dai grandi centri urbani in tutta Italia verso le località di villeggiatura, di mare al sud e di montagna a nord e verso i confini di Stato.

In Sicilia le autostrade da bollino nero saranno: