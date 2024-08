l‘Università di Catania rilancia anche quest’anno il contest “DifferenziaTI”, nell’ambito della campagna “Pensa sostenibile” che punta i riflettori sulla sostenibilità ambientale, economica e sociale.

I motivi che stanno dietro l’iniziativa sono semplici: l’attenzione per la salute collettiva e il rispetto dei luoghi frequentati e dell’ambiente. Il fine lo è altrettanto: creare un circolo virtuoso che permetti l’utilizzo delle risorse in modo sostenibile.

Come si svolge il contest? A partire da gennaio 2024 verrà calcolata la percentuale di rifiuti differenziati prodotti in ogni dipartimento e in tutte le aree amministrative. Ogni mese verrà stilata una classifica delle strutture più “sostenibili” e alla fine del 2024 verranno elette le prime tre più virtuose.

Ad esempio la classifica del mese conta al primo posto la Scuola Superiore di Catania con una percentuale dell’85,1%; confermate anche la seconda e la terza posizione: il Dipartimento di Fisica e Astronomia con l’80,8% e il Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali con il 75,4%. Seguono appena sotto il podio i dipartimenti Disum (74,7%), DMI (73,4), DEI (72,9%) e così via.

Alla fine del Contest il premi free: il dipartimento più virtuoso verrà premiato con la creazione di nuovi spazi esterni sostenibili, espressamente dedicati alla comunità studentesca (panchine smart, pensiline di ricarica solare), che saranno individuati con l’aiuto di chi vive gli spazi quotidianamente.