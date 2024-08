Le forze dell’ordine, tra cui i carabinieri della Compagnia di Piazza Dante, i militari della Compagnia di Intervento Operativo e la Polizia Locale di Catania, hanno condotto un’operazione di controllo nelle aree circostanti la stazione ferroviaria della città. L’operazione ha portato a sanzioni amministrative e denunce nei confronti dei titolari di diverse attività commerciali.

Durante l’ispezione, un ristorante situato in Corso Martiri della Libertà è stato trovato in gravi condizioni igienico-sanitarie. Il gestore, un 23enne di origine marocchina, è stato denunciato per il cattivo stato di conservazione degli alimenti. In particolare, sono stati sequestrati 15 kg di carne congelata, privi di tracciabilità e non conservati in modo adeguato.

Inoltre, tre paninari operanti nel piazzale antistante la stazione sono stati multati per occupazione abusiva di suolo pubblico. Le sanzioni, pari a 173 euro ciascuna, sono state inflitte ai proprietari per aver collocato tavoli e sedie senza le necessarie autorizzazioni. Tutti gli arredi abusivi sono stati sequestrati.

Parallelamente, le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli stradali, posizionando diversi posti di blocco nei punti nevralgici della rete viaria cittadina. Un 29enne catanese è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico di 0,90 grammi per litro. Complessivamente, su 27 veicoli controllati, sono state elevate sanzioni a 11 automobilisti, per un totale di oltre 7.000 euro. Le violazioni più frequenti hanno riguardato l’uso del cellulare alla guida, il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e del casco protettivo, nonché l’omessa revisione dei veicoli.