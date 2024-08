Il sindaco di Catania Enrico Trantino ha convocato i sindaci dei comuni etnei per proporre un nuovo piano strategico e a lungo termine, utile per fronteggiare l’emergenza cenere vulcanica.

Ogni sindaco ha esposto i disagi della propria comunità ed esposto una lista delle ingenti risorse finora investite dai Comuni. La soluzione prevede l’ottimizzazione dei costi, l’acquisto dei mezzi utili alla pulizia delle strade, dei tombini e delle grondaie degli edifici scolastici. Inoltre verranno acquistati aspiratori a risucchio, bobcat con spazzoloni e camion con cestello.

Tutti i nuovi strumenti verranno acquistati dalla città di Catania e messi di volta in volta a disposizione dei Comuni che ne avranno bisogno. Tutto questo per risparmiare milioni di euro per ogni comune.

Il Enrico Trantino, in una nota dichiara: ” Sebbene non sia specifico compito della Città metropolitana, abbiamo deciso di cercare una strategia comune ed abbiamo pensato ad una pianificazione necessaria per raggiungere risparmi di spesa. Se i sindaci saranno d’accordo, la Città metropolitana si farà promotrice di un sostanziale cambio di rotta e acquisterà, con fondi regionali o statali, strumentazioni e mezzi efficienti utili a contrastare la pioggia di cenere lavica”.