Metro Catania, accordo per servizi mobili con operatori telefonici: copertura in tutte le stazioni

Metro Catania, arriva la copertura telefonica grazie all'accordo tra Cellnex Italia e Fce. Gli utenti potranno disporre di 4G e 5G.

Da oggi, sarà più facile comunicare con il proprio smartphone per gli utenti della metropolitana di Catania. Grazie a un accordo tra Cellnex Italia e Fce, infatti, gli utenti di iliad, Vodafone e WindTre potranno disporre di una connessione mobile dedicata 4G e 5G-Ready sulle prime 12 stazioni della linea ferroviaria sotterranea di Catania, comprese le nuove Fontana e Monte Po, inaugurate lo scorso 22 luglio. L’ infrastruttura Das per la copertura dedicata multi-operatore copre un tratto complessivo di 8,7km che ricalca, a scartamento ordinario — parte in sotterraneo a doppio binario e parte in superficie a semplice binario — l’originario percorso cittadino di superficie della Ferrovia Circumetnea.

L’ impianto installato è costituito da oltre 270 micro-antenne a minimo impatto visivo, cablato con circa 40 mila metri di cavi in fibra ottica e già predisposto per lo standard 5G.

“Grazie alla nuova connettività mobile nella metropolitana di Catania — afferma Aldo Bisio, Ceo di Vodafone Italia — contribuiamo al miglioramento delle infrastrutture di trasporto pubblico e consente ai cittadini di viaggiare in modo più efficiente e sicuro”.

Dello stesso parere è Gianluca Corti, Ceo di WindTre che afferma: “Tutti danno per scontato l’accesso a Internet in mobilità mentre richiede ingenti investimenti a fronte di prezzi e ricavi in contrazione e per questo andiamo orgogliosi dell’infrastruttura che contribuisce alla trasformazione digitale della città”.