Offerte Ryanair, voli low cost dai tutti gli aeroporti siciliani

Imperdibili offerte Ryanair. Voli low cost per tutti e tre gli aeroporti siciliani. Di seguito le mete in offerta e i prezzi.

La rinomata compagnia irlandese, Ryanair ha lanciato una nuova carrellata di destinazioni in offerta. Tantissime nuove offerte imperdibili per i tre aeroporti siciliani: Catania, Trapani e Palermo. L’importante è prenotare entro oggi 31/07/24 per viaggiare dal 15/07/24 al 31/10/24.

Offerte Ryanair: le partenze da Catania

Sono numerose le destinazioni offerte dalla compagnia aerea. Le più economiche non superano i 15 euro. Si potranno quindi raggiungere molte isole greche a basso prezzo, l’ideali per trascorrere le vacanze estive. Di seguito le mete più convenienti:

Offerte Ryanair: le partenze da Palermo

Si alzano un po’ i prezzi per chi decide di partire dall’aeroporto di Palermo. Ma in ogni caso nessun biglietto supererà i 35 euro. Di seguito le mete più convenienti:

Offerte Ryanair: le partenze da Trapani

Offerte imperdibili per chi decide di partire dall’aeroporto di Trapani- Marsala. Il numero delle offerte diminuiscono così come i prezzi. Di seguito la lista completa: