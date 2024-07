Meteo Sicilia: temperature in calo: le previsioni di inizio settimana

Meteo Sicilia: le temperature sembrano abbassarsi su tutto l'Isola. Le previsioni di questo inizio settimana.

Meteo Sicilia: In questi ultimi giorni di luglio, le temperature si placheranno rispetto alla settimana scorsa, quando il termometro ha quasi toccato i 40 gradi. Nei primi giorni di questa settimana, il calore si attenuerà e le temperature rimarranno costantemente sotto i 36 gradi.

Meteo Sicilia: Martedì 23 Luglio

Nella giornata di martedì, pressione è moderata sulla nostra regione e soffiano venti di Maestrale. La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo, con un cielo sereno o al più poco nuvoloso ovunque. Temperature massime che potranno aumentare fino a 36 gradi, minime generalmente stazionarie. La città più calda in questa giornata sarà Agrigento con temperature fino a 36 gradi, a seguire Catania e Siracusa con massime che arriveranno a 35 gradi. Durante le nottate avremmo una forte escursione termica di oltre 10 gradi. Proprio a Catania la minima arriverà a sfiorare i 23 gradi.

Meteo Sicilia: Mercoledì 24 Luglio

Nella giornata di mercoledì, la pressione sarà stabile sulla regione siciliana. La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo e le nuvole si allontaneranno da qualche città. Aumentano invece le temperature massime, che arriveranno a sfiorare i 38 gradi. Proprio come accadrà a Siracusa, dove durante la giornata le temperature arriveranno fino a 38 gradi. A seguire la città di Catania e Agrigento dove si registrerà una massima di 37 gradi. Per tutti gli altri capoluoghi non si scenderà mai sotto i 30 gradi.

Meteo Sicilia: Giovedì 25 luglio

Durante la giornata di Giovedì ritorna sole e cado in tutta la regione siciliana. Condizioni di bel tempo in tutti i capoluoghi, fatta eccezione per la città di Messina, dove qualche nuvola continuerà a coprire il sole. Le temperature si manterranno stabili su tutto il territorio. La massima più alta verrà registrata ad Agrigento e a Siracusa, dove si registreranno 36 gradi. A seguire la città di Catania con una massima di 35 gradi. Le città con le massime più basse saranno Trapani ed Enna dove non si alzeranno mai sopra i 30 gradi.