Catania, voli cancellati o in ritardo: come richiedere il rimborso

Voli cancellati all' Aeroporto Fontanarossa di Catania: cosa fare in questi casi per ricevere un rimborso del biglietto.

Etna e voli aerei, si sa, non hanno un buon rapporto e oggi decine di voli sono stati cancellati a causa della recente eruzione. E come in tutte le occasioni di ritardi o cancellazioni voli, le compagnie aeree sono obbligate ad offrire assistenza a tutti i passeggeri. Come bisogna dunque comportarsi in caso di lunghi ritardi o voli cancellati secondo il regolamento dell’aeroporto di Catania?

Volo cancellato o in ritardo possibile richiedere il rimborso?

Come da regolamento, qualora un volo sia cancellato o sia in ritardo per più di 3 ore senza un preavviso di minimo 14 giorni, il passeggero ha diritto ad un risarcimento pecuniario tra i 250€ ed i 600€ oltre al rimborso del biglietto, somma che varia a seconda della distanza della tratta per raggiungere la destinazione (e non del costo del biglietto).

Per ricevere il risarcimento pecuniario è necessario che la compagnia aerea non proponga un volo alternativo per arrivare alla destinazione finale. Inoltre si ricorda che se il ritardo è inferiore alle 4 ore il risarcimento potrebbe essere dimezzato del 40%.

Volo cancellato o in ritardo: come richiedere il rimborso

Per richiedere il rimborso, dopo essersi assicurati della cancellazione o del ritardo del volo, è necessario munirsi dei documenti del viaggio (carta d’imbarco, conferma di prenotazione), ricordare il numero del volo e gli orari sia di partenza che d’arrivo. Infine inoltrare la richiesta di risarcimento sul sito dell’aeroporto, che in meno di 24 ore prenderà in esame il caso.

Non bisogna dimentiche neanche di conservare anche le ricevute dei pasti e bevande acquistati durante l’attesa in aeroporto a causa della mancata partenza, in modo da poter richiedere anche il rimborso di questi costi aggiuntivi di cui si ha il diritto.