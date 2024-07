Catania pensa alla sicurezza sul lavoro: nasce l’Osservatorio

Si è tenuta ieri una conferenza provinciale finalizzata alla costituzione dell’Osservatorio per l’analisi della sicurezza sul lavoro.

La sicurezza sui luoghi di lavoro è un tema scottante della nostra attualità catanese e italiana in generale per questo ieri si è riunita, presieduta dal prefetto, la conferenza provinciale permanente in materia di incidenti sul lavoro.

Non solo discutere del problema ma cercare delle soluzioni pratiche: la riunione era infatti finalizzata alla costituzione di un Osservatorio, che permetta una di esamina accurata della situazione nel territorio Catanese.

Carmela Libizzi ha sottolineato la centralità dell’Osservatorio nel coordinamento delle attività degli enti e delle istituzioni coinvolte, alla riunione erano presenti infatti organi amministrativi, associazioni di categoria, sindacati e ordini professionali.

Ma vediamo qual è la situazione su cui si deve lavorare: dalle indagini sinora effettuate dalla direttrice dell’INAIL, Diana Artuso, si è registrato un incremento di incidenti sul lavoro rispetto lo scorso anno. I settori maggiormente coinvolti sono: commercio, trasporto, sanità e assistenza sociale. Ancora più grave forse sono i fondi stanziati proprio per migliorare le condizioni lavorative e rimasti inutilizzati, per cui si rende necessario agli occhi del prefetto una campagna di formazione per le aziende che possa incentivare l’utilizzo delle risorse disponibili.