Eventi Catania: cosa fare nel weekend del 19 luglio

Eventi Catania: arte musica e buon cibo fuori porta, alcuni spunti per questo fine settimana nella calda Catania.

Eventi Catania, ecco arrivato un altro weekend estivo e nonostante le alte temperature, si sa, a Catania non ci si annoia mai. Cosa c’è da fare? Qualche idea ve la diamo noi.

Eventi Catania: Forme e natura dal Monviso all’Etna

Il Teatro di Piazza Scammacca sabato 20 luglio ospiterá la mostra “Forme e natura. Dal Monviso all’Etna”. Dalle 18:3o potete visitare gratuitamente l’esposizione dei lavori di Sofia Laudadio. Chi é Sofia Laudadio? É un’artista piemontese formatasi all’Istituto d’Arte di Castellamonte e successivamente l’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino. Dopo diverse mostre organizzate a Torino, anche in caso delle Olimpiadi del 2006, adesso Sofia è a Catania con un incredibile mostra su una terra che affascina anche chi non ci è nato.

Eventi Catania: Tedua e Tommaso Paradiso in Villa Bellini!

La tanto attesa stagione dei concerti è iniziata a Catania già da qualche settimana e questo weekend regala ancora emozioni con Tommaso Paradiso (19 luglio). Ma dopo il fine settimana? Non demordete lunedì 22 sarà il turno di Tedua prima dell’altrettanto attesa Annalisa. Ormai siamo agli sgoccioli, ma non è mai troppo tardi per provare ad acquistate un biglietto.

Eventi Catania: Una granita immersi nell’arte

L’orgoglio siciliano si manifesta sicuramente nella bontà della granita, un vero e proprio simbolo della tradizione culinaria dell’isola. Proprio per celebrare questa prelibatezza, l’evento “Granita in Arte” vi aspetta alla splendida Basilica di San Sebastiano di Acireale. Qui potrete gustare una deliziosa granita artigianale, preparata secondo le ricette tradizionali che hanno reso celebre questa specialità in tutto il mondo.

Prima di immergervi nei sapori della granita, avrete l’opportunità di ammirare gli affreschi del celebre artista Pietro Paolo Vasta, che adornano la basilica con la loro magnificenza. Potrete anche godere della vista panoramica offerta dal campanile e visitare il museo del tesoro, che custodisce preziose opere d’arte e reperti storici di grande valore.