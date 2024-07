Catania, incidente sulla tangenziale: code e rallentamenti

Catania, incidente sulla tangenziale: macchina finisce contro il guardrail, traffico bloccato e rallentamenti lungo la statale

Questa mattina, per ragioni ancora sconosciute, un’auto ha colpito il guardrail all’altezza dello svincolo di San Giorgio, direzione Siracusa. Non sembrano esserci feriti gravi e non sono state coinvolte altre autovetture.

L’incidente sulla tangenziale ha creato code e rallentamenti sulla statale 121, sul luogo le forze dell’ordine e l’Anas stanno cercando di gestire il traffico e ricostruire il sinistro.