Assegno di inclusione 2024: requisiti utili e come fare domanda

Assegno di inclusione 2024, tutte le informazioni utili: pagamento, requisiti, importi e come fare domanda

Assegno di inclusione 2024: dal 1° gennaio 2024 è entrato in vigore il nuovo Assegno di Inclusione (ADI), una misura nazionale volta a contrastare la povertà, la fragilità e l’esclusione sociale, sostituendo il Reddito di Cittadinanza. L’assegno è una misura destinata ai nuclei familiari che includono almeno un disabile, un minore, un anziano sopra i 60 anni o persone in situazioni svantaggiate. Vediamo insieme come fare domanda e tutti i requisiti utili.

Cos’è l’assegno di inclusione 2024

L’Assegno di Inclusione (ADI) è una misura di sostegno economico introdotta dal Decreto lavoro e disciplinata dal Decreto 13 dicembre 2023. È destinata a contrastare la povertà e promuovere l’inclusione sociale e professionale delle famiglie in situazioni di disagio, ed è erogata dall’INPS a partire dal 1° gennaio 2024. L’assegno è condizionato alla partecipazione attiva dei beneficiari in programmi di inclusione sociale e lavorativa.

L’ADI mira a:

Fornire un sostegno economico alle famiglie in difficoltà

alle famiglie in difficoltà Promuovere l’inclusione sociale e lavorativa dei soggetti più vulnerabili

e lavorativa dei soggetti più vulnerabili Combattere la povertà in modo strutturale attraverso percorsi personalizzati e programmi di assistenza

A chi spetta e quali sono i requisiti

ADI è rivolto alle famiglie che includono almeno uno dei seguenti soggetti:

Una persona disabile

Un minore

Un ultra 60enne

Componenti in condizioni di svantaggio, inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla Pubblica Amministrazione

Per poter beneficiare dell’Assegno di inclusione, è necessario soddisfare i seguenti requisiti:

Adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa

di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa Rispetto di specifici requisiti economici e di condizione familiare, stabiliti dalla normativa vigente

Come fare domanda per l’assegno di inclusione 2024

I soggetti in possesso dei requisiti per l’Assegno di inclusione possono presentare domanda a partire dal 2024 tramite il sito web dell’INPS. L’accesso alla procedura telematica richiede l’uso delle credenziali SPID, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE.

Nuove Modalità di Richiesta

L’INPS ha semplificato le modalità di richiesta dell’ADI rispetto alle procedure precedenti. Le nuove funzionalità online permettono agli utenti di:

Modificare Dati Personali: gli utenti possono autonomamente aggiornare i propri dati di residenza e i recapiti per eventuali comunicazioni.

gli utenti possono autonomamente aggiornare i propri dati di residenza e i recapiti per eventuali comunicazioni. Aggiornare Situazione Lavorativa: è possibile trasmettere aggiornamenti sulla situazione lavorativa dei componenti del nucleo familiare tramite il modello “ADI-Com esteso”.

è possibile trasmettere aggiornamenti sulla situazione lavorativa dei componenti del nucleo familiare tramite il modello “ADI-Com esteso”. Visualizzare Intestatari delle Carte : gli utenti possono consultare gli intestatari delle carte di inclusione, nel caso sia stata richiesta l’individualizzazione della misura.

: gli utenti possono consultare gli intestatari delle carte di inclusione, nel caso sia stata richiesta l’individualizzazione della misura. Consultare Stato della Domanda: è possibile verificare lo stato della propria domanda, l’importo disposto dall’INPS e i dettagli di calcolo, aggiornati periodicamente su base mensile.

Per altri dettagli consultare il portale Inps, nella sezione “Assegno di Inclusione (ADI)”