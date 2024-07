Catania, il concerto dei Blue: la scaletta del live

Dopo un lungo periodo di assenza, la tanto amata band dei Blue fa il loro ritorno in Sicilia. Di seguito la scaletta del loro live.

Appuntamento per domani, 18 luglio 2024, con una delle band più apprezzate dal pubblico: I Blue. Finalmente tornano dopo tanti anni in Sicilia a Catania in concerto a Villa Bellini.

I Blue, ossia Antony Costa, Duncan James, Lee Ryan e Simon Webbe, sono una delle band britanniche di maggior successo degli ultimi 2 decenni. Formatisi a Londra nel 2000, i quattro hanno venduto 15 milioni di dischi, posizionato numerosi singoli al primo posto della classifica UK, collaborato con alcune delle più grandi star del mondo tra cui Elton John e Stevie Wonder, e vinto numerosi premi tra cui due prestigiosi BRIT Awards per Best British Breakthrough Act e Best British Pop Act. E proprio domani si esibiranno in città.

Proprio domani i loro fan potranno riascoltare dal vivo, le canzoni che più li hanno resi famosi. In lista All Rise, primo brano con cui hanno conquistato un successo mondiale a cui, poi, sono seguiti come Too Close, If You Come Back e Fly By II. Vediamo nel dettaglio l’intera scaletta del concerto: