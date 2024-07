Catania, ennesimo caso di violenza domestica: la vittima è una 21enne

Ennesimo caso di violenza domestica a Catania. La vittima, una 21enne, in passato aveva già subito diversi abusi. Di seguito le dinamiche.

Gli agenti delle volanti di Catania sono intervenuti tempestivamente alla disperata chiamata di una giovane 21enne. La ragazza avrebbe segnalato il suo ex marito, un uomo di 29 anni residente a Catania. Il suo carnefice si sarebbe introdotto in casa, riuscendo a forzare la serratura del portone di ingresso.

L’ex marito aveva già dei precedenti, in passato era stato denunciato per abusi sulla sua compagna. E proprio per questo gli era stato imposto un provvedimento restrittivo, con il divieto assoluto di avvicinarsi alla vittima.

L’uomo, ubriaco, si sarebbe presentato dalla donna per poter riallacciare i rapporti. Nonostante il rifiuto categorico della donna, l’uomo avrebbe continuato a minacciare la donna. Spaventata la donna avrebbe chiamato la polizia, che in poco tempo sarebbe riuscita a fermare l’uomo. Il 29enne è stato denunciato all’ autorità giudiziaria e gli agenti del commissariato centrale gli hanno notificato anche l’ammonimento del questore.