Amazon Prime Day 2024: le offerte imperdibili

Amazon Prime Day 2024: offerte vantaggiose per i clienti di Amazon Prime, in questi due giorni di sconti. Ecco come usufruirne.

Amazon Prime Day 2024: Gli Amazon Prime Day sono giornate si sconti e offerte esclusive, riservate agli abbonati Amazon Prime. Si tratta di un evento annuale di shopping online organizzato direttamente da Amazon. Portafogli alla mano, iniziano le offerte!

Amazon Prime Day 2024: quanto durano le offerte

L’amazon prime day si tratta di 48ore di offerte non stop, le quali permetteranno un notevole risparmio sui propri acquisti. I prime day inizieranno nella mezzanotte del 16 Luglio e termineranno fino alle 23:59 del 17 Luglio. In questi due giornate gli utenti prime potranno visualizzare offerte lampo e fare acquisti di prodotti ai minimi storici. L’edizione di quest’anno, inoltre, si preannuncia particolarmente ricca.

Amazon Prime Day 2024: è necessario avere il Prime

Come da tradizione per i Prime Day, coloro i quali potranno usufruire di tutte le scontistiche devono essere utenti Prime. Il costo per Amazon Prime ammonta a 49,99 euro annui. Per tutti gli studenti si ha uno sconto sul prezzo dell’abbonamento, che ammonta a 2,49 euro al mese. Quindi 24,95 euro annui se si è studenti.

Amazon Prime è un servizio di abbonamento offerto da Amazon che fornisce una serie di vantaggi ai suoi membri. Tra i tanti servizi troviamo: spedizioni rapide e gratuite, accesso a prime video, prime music, prima reading, prime gaming e prime photos.

Amazon Prime Day 2024: gli sconti più interessanti

Come detto in precedenza, saranno molteplici i prodotti con scontistiche estremamente vantaggiose. Quasi tutti i prodotti Amazon avranno una scontistica fino al 60%. Parliamo di dispositivi come ECHO, ECHO SPORT, BLINK OUTDOOR, kit per la sicurezza domestica, videocamere di sorveglianza, e-reader kindle, autoparlanti e via dicendo.

Oltre i prodotti Amazon, si potranno trovare grandi scontistiche anche su brand e grandi marchi rinomati. GHD, Oral-B e Philips sono solo 3 dei grandi marchi che offrono i propri prodotti scontati. Tutte le categorie sono interessate dagli sconti, dalla Moda all’informatica, per passare dal Fai da Te e i prodotti per il Giardino. Tra tutti spiccano i prodotti di elettronica, per la casa e per la cucina.