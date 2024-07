Catania, 12 mln per “Rotolo-Piazza Europa”: altro step per Lungomare pedonale

Stanziati 12 milioni per il collegamento Rotolo-Europa, al fine di un'alternativa di viabilità definitiva a quella del Lungomare.

Arrivano importanti novità per il lungo iter che avrà come ultimo fine la pedonalizzazione del Lungomare. Prima di questa, però, è propedeutica una viabilità alternativa definitiva per quella zona, dalla Circonvallazione, zona Rotolo, al borgo di San Giovanni Li Cuti, utilizzando e riqualificando viale Alcide De Gasperi.

Dalla giunta comunale su proposta del Sindaco Enrico Trantino e dell’Assessore ai Lavori Pubblici e Politiche Comunitarie, Sergio Parisi, è arrivata la notizia dello stanziamento di 12 milioni di euro, fondi del PN Metro Plus 2021-2027, per il collegamento Rotolo- Europa. È stata, inoltre adottata la delibera per per allargare la sede stradale di viale Alcide De Gasperi, parallela al lungomare, consentendo una immissione rapida all’altezza di San Giovanni li Cuti, bypassando così l’attuale strozzatura.

“Il tracciato alternativo di viabilità di scorrimento Rotolo-Piazza Europa — hanno spiegato il sindaco Trantino e l’assessore Parisi — consentirà di non attendere il lungo iter burocratico per altre proposte alternative di collegamento del viale Alcide De Gasperi a piazza Europa sviluppate negli anni scorsi, concretizzando la possibilità di avere in tempi celeri un tratto a quattro corsie svincolato dal transito fronte-mare. Una soluzione che contempera la necessità di avere un’alternativa veicolare da poter realizzare in tempi ragionevoli e la concretizzazione del sogno di pedonalizzare il lungomare”.