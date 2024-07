Meteo Sicilia, fine settimana di sole sull’Isola: le previsioni

Meteo Sicilia: anticiclone porta bel tempo in Sicilia. Sole per tutto il fine settimana, temperature intorno ai 30 gradi.

Meteo Sicilia: anticiclone sull’Isola, clima stabile e soleggiato per i prossimi giorni. Ecco tutti i dettagli.

Meteo Sicilia: venerdì 05/07

Oggi il sole splenderà su tutta l’isola senza alcun annuvolamento. Le temperatura massime rimarranno sotto i 30 gradi in tutta l’isola tranne a Caltanissetta, Messina e Siracusa, dove verranno superati leggermente. Le minimi si aggireranno intorno ai 20 gradi garantendo serate fresche e tranquille a tutte le province. Segue il dettaglio delle temperature massime e minime: Agrigento 19.1/28.4; Caltanissetta 19.6/31.2; Catania 22.2/29.5; Enna 18/27.1; Messina 22.3/30.7; Palermo 22.7/29.3; Ragusa 19.5/28.5; Siracusa 20.6/30.4; Trapani 21/32.9.

In serata, la provincia di Catania e la provincia di Enna saranno interessate da deboli fenomeni di annuvolamento con scarse probabilità di precipitazioni. Le altre province potranno osservare un cielo stellato disturbato occasionalmente nuvole sparse e di passaggio. Venti deboli su tutta la regione che si rafforzeranno leggermente in serata.

Meteo Sicilia: sabato 06/07

Sabato 06, la Sicilia non avrà neanche una nuvola per tutta la giornata. Si mantiene la stabilità conferita dall’anticiclone. Valori delle temperature sostanzialmente in linea con quelli di venerdì 5 luglio con massime intorno ai 30 gradi e minime intorno ai 20. Ecco il dettaglio dei capoluoghi: Agrigento 19.8/28.4; Caltanissetta 17.3/30.5;Catania 22.4/29; Enna 15/27; Messina 22.1/27.9; Palermo 22.6/27.9; Ragusa 17.2/26.8; Siracusa 20.8/28.1; Trapani 19.3/29.1.

Venti più sostenuti rispetto al venerdì, soprattutto sulla Sicilia occidentale. Le velocità massime toccate si aggireranno intorno ai 40 km/h. Di pomeriggio, i venti si rafforzeranno anche sul resto della regione soprattutto lungo la costa orientale.

Domenica 08/07

Altra giornata di sole splendente questa domenica. Nessuna nube sulla Sicilia e cielo terso e sereno. Temperature in rialzo che porteranno le massime sopra i 30 gradi con le minime sempre stabili intorno ai 20. Segue il dettaglio delle temperature: Agrigento 19.8/30; Caltanissetta 19.8/35.2; Catania 22.7/31.9; Enna 18.7/31; Messina 23/31.7; Palermo 23.1/30; Ragusa 18.8/30.2; Siracusa 21.1/31.3; Trapani 22.3/33.9.

Venti in linea rispetto a sabato: sostenuti sulla Sicilia occidentale, con velocità massima intorno ai 40 km/h, e deboli nel resto della regione. Di pomeriggio, si assisterà ad un indebolimento generale dei venti che diminuiranno d’intensità scendendo a velocità intorno ai 5 km/h.