Catania, blitz della polizia: prostituzione, spaccio e vendita illegale di medicinali

Catania, operazione della polizia contro i falsi "centri massaggi": denunciate più di 70 persone per sfruttamento della prostituzione

La scorsa notte, in 27 province italiane, si è conclusa una vasta operazione di polizia che ha coinvolto oltre 400 operatori della polizia di Stato, coordinati dal Servizio Centrale Operativo.

L’operazione ha mirato a contrastare le attività della criminalità straniera, in particolare cinese, legate al favoreggiamento e allo sfruttamento della prostituzione, anche minorile. Le squadre mobili hanno condotto indagini, controlli e perquisizioni in appartamenti ed esercizi pubblici che mascheravano attività di prostituzione con false attività professionali, soprattutto nel settore estetico e del benessere, pubblicizzate anche online.

Sette persone sono state arrestate per reati legati all’immigrazione, sfruttamento della prostituzione, stupefacenti e reati contro la persona. Altre 71 persone sono state denunciate per reati simili e per vendita illegale di medicinali.

Durante le perquisizioni, sono state trovate dosi di cocaina, hashish ed eroina. Provvedimenti amministrativi sono stati adottati contro 51 persone straniere irregolari, 26 delle quali sono state destinatarie di espulsione. Inoltre, sono stati sequestrati un fucile detenuto illegalmente, oltre 10.000 euro ritenuti provento di attività illecite, tre immobili utilizzati per la prostituzione e per violazioni delle leggi sulla sicurezza del lavoro.

