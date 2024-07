Impianto di Lentini nuovamente chiuso: si aggrava l’emergenza rifiuti

Chiusa definitivamente la discarica di Lentini. Nuovamente 200 comuni siciliani sommersi dai rifiuti. Di seguito le dichiarazioni di Schifani.

Oggi verrà ufficialmente chiuso l’impianto di Lentini, la breve riapertura aveva fatto ben sperare. Attualmente la Sicilia si trova in ginocchio, senza acqua e sommersa dai rifiuti.

Infatti con la chiusura dell’impianto di trattamento meccanico biologico (TMB) della discarica di Sicula Trasporti a Lentini, si innescherà una nuova emergenza rifiuti per circa 200 comuni in Sicilia.

Inoltre, il presidente della Regione Renato Schifani ha convocato un vertice urgente per affrontare la situazione derivante dalla decisione degli amministratori giudiziari di Sicula Trasporti di chiudere l’impianto a partire da domani.

Il governatore Schifani ha dichiarato: “Tutti gli uffici della Regione sono stati mobilitati per l’individuazione di immediate soluzioni alle problematiche sollevate dagli amministratori di Sicula Trasporti, ai quali va il nostro ringraziamento per la interlocuzione responsabile e di profondo senso istituzionale. Ancor di più la vicenda di Lentini conferma la strategicità della realizzazione dei due termovalorizzatori già finanziati dal Fondo di sviluppo e coesione, la cui operatività spazzerà decenni di errate politiche sui rifiuti, figlie di assenza di coraggio in scelte strategiche che andavano assunte in precedenza”.