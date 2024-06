Un’isola siciliana in vendita: in cosa consiste l’affare

In vendita l'isola Santa Maria. Il paradiso mediterraneo, di proprietà della famiglia Manzo, ha un prezzo di 12 milioni.

L’Isola Santa Maria (di fronte Marsala) è di nuovo in vendita al prezzo di 12 milioni di euro.

Proprietà della famiglia Manzo, l’isola è di 11 ettari. Piena d’ulivi, l’isola presenta anche una villa padronale da 350 mq, una casa per ospiti da 120 mq e depositi per barche e attrezzi. A soli 5 minuti di navigazione dalla terra ferma, Santa Maria rappresenta una meraviglia paesaggistica e naturale offrendo meravigliosi tramonti ai suoi residenti. La villa principale, in fase di restauro è composta da: ingresso con accesso al terrazzo, cucina, 8 camere, 4 bagni, ripostigli.

La famiglia Manzo aveva già provato a vendere l’Isola nel 2019 ad un prezzo di 17 milioni di euro ma non avevano ricevuto nessuna offerta, motivo per il quale oggi, 6 anni dopo, ripropongono la vendita con uno sconto di 5 milioni.

Il tema è parecchio divisivo poiché se da un lato gli ambientalisti sono contro la commercializzazione del territorio che potrebbe danneggiare la sua flora e la sua fauna, i commercianti anelano ad investimenti privati per rilanciare il turismo insulare e far aumentare i turisti.