Catania, nuovo parco avventura alla Plaia: dedicato ai bambini con disabilità

Nuovo parco avventura nei pressi della Plaia di Catania. Sarà un parco avventura accessibile anche ai bambini con disabilità.

A Catania, lungo il litorale della Plaia, giorno 29 giugno alle ore 17.00, verrà inaugurato il nuovo parco avventura inclusivo: “Beteyà“. Situato presso la Colonia Don Bosco (Viale Presidente Kennedy 55), il parco è stato realizzato grazie a Tourability, un progetto finanziato dall’assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana e dalla presidenza del Consiglio dei Ministri. L’obiettivo è ampliare l’offerta di turismo accessibile in Sicilia.

Un parco sarà completamente immerso tra gli alberi dedicato ai bambini, con sei percorsi immersi nella natura che includono ponti, carrucole e passerelle create tra gli alberi. Alcuni percorsi sono accessibili in carrozzella, e c’è anche un’area di arrampicata. Il parco si trova a pochi passi dal mare ed è progettato per offrire un’esperienza divertente, sicura e stimolante, inclusiva per tutti, comprese le persone con disabilità.