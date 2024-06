Catania, intraprese azioni preventive contro incendi: 96 siti coinvolti

Catania lancia un piano di prevenzione degli incendi, con interventi in 96 siti a rischio, per tutelare la sicurezza pubblica e la natura.

Per la prima volta, Catania ha avviato un’operazione di prevenzione degli incendi in 96 siti critici. Questa iniziativa, guidata dall’Amministrazione Comunale, mira a proteggere le zone ad alto rischio di incendi a causa della vegetazione incolta.

Su direttiva del sindaco Trantino, il Servizio Paesaggio e Verde Urbano, sotto la guida dell’assessore Salvo Tomarchio, ha identificato le aree più vulnerabili sparse in diverse parti della città, inclusi i quartieri di San Giovanni Galermo, Librino-Villaggio Sant’Agata e Monte Po. La priorità è stata data alle zone vicine agli edifici o accanto ai parcheggi, dove il pericolo per la sicurezza pubblica è più elevato.

La ditta Intercontinentale Servizio Igiene S.R.L. di Messina ha vinto l’appalto per i lavori con un’offerta di € 209.671,62. Finora, hanno compiuto significativi progressi, specialmente a Librino, una zona trascurata da anni. L’assessorato alle manutenzioni, capitanato da Giovanni Petralia, sta coordinando gli sforzi, fornendo anche attrezzature comunali per supportare la bonifica in punti critici come via fossa della Creta e via Acquicella Porto.

Questi interventi preventivi, una novità per Catania, continueranno per circa venti giorni. Il piano prevede la rimozione della vegetazione in eccesso lungo una fascia di almeno 10 metri lungo i confini più a rischio.