A18, riapre svincolo ma prosegue il cantiere: le novità

Di seguito tutte le novità e le date da ricordare riguardanti i lavori di riqualificazione di viale Mediterraneo.

Sono quasi terminati i lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza di viale Mediterraneo, l’A18/Dir, così come da calendario. Durante i lavori, la società ANAS è riuscita a ricavare qualche somma dagli interventi già programmati, che permetteranno di estendere le barriere spartitraffico per altri 600 metri, in direzione Catania, non presenti nel progetto originario per mancanza di fondi.

Già domani, giovedì 20 giugno, verranno riaperte le rampe dello svincolo “Canalicchio”, attualmente oggetto di interdizione, e all’estensione del quartiere per altri 600 metri. La previsione della fine di tutti gli interventi di riqualificazione è prevista per il 26 luglio.